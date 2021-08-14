لبنان.. إصابة شخص بالرصاص بعد إشكال أمام محطة للوقود

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة مواطن بإطلاق نار في إشكال أمام محطة للوقود في بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرق البلاد.

وقالت الوكالة إن "إشكالا على خلفية تعبئة بنزين وقع أمام محطة الوفاء في بلدة النبي شيت يملكها المواطن ع. م، الذي بادر إلى إطلاق النار باتجاه المدعو ع. د. م وإصابته في بطنه ما استدعى نقله إلى المستشفى وهو في حال مستقرة".

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وأفادت صحيفة "النهار" مؤخرا بمقتل شخصين في منطقة التبانة بشمال لبنان جراء إشكال تطور لإطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في "السوق السوداء".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT