حركة "فتح": رئيس الوزراء الفلسطيني سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع

أكد منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لدى حركة "فتح" الفلسطينية، أن رئيس الوزراء محمد اشتيه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أشار جاغوب إلى أن اشتيه أكد في اتصال هاتفي أنه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية هذا الأسبوع.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "التعديل سيطال عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".

ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية.

خاص / في اتصال هاتفي مع دولة رئيس الوزراء د . محمد اشتية التعديل الوزراري قبل نهاية هذا الاسبوع وسيطال عدد من الوزارات مع اضافة وزيرا للداخلية ووزيرا للاوقاف والاسماء ما زال هناك حوار حولها والاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح وزيرا للداخلية — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) August 14, 2021

المصدر: RT