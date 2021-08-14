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حركة "فتح": رئيس الوزراء الفلسطيني سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع

أخبار العالم العربي

حركة
Reuters RANEEN SAWAFTA
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
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أكد منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لدى حركة "فتح" الفلسطينية، أن رئيس الوزراء محمد اشتيه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أشار جاغوب إلى أن اشتيه أكد في اتصال هاتفي أنه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية هذا الأسبوع.

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وأضاف أن "التعديل سيطال عددا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف".

ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية.

 

المصدر: RT

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