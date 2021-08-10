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رئيس الوزراء الفلسطيني يدرس إعطاء إجازة بدون راتب لموظفين يرفضون التطعيم ضد كورونا

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رئيس الوزراء الفلسطيني يدرس إعطاء إجازة بدون راتب لموظفين يرفضون التطعيم ضد كورونا
YouTube / وفا
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين لا يريدون تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وخلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، قال اشتية: "إن العودة الحذرة لممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب مِن كل مَن لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن".

وتابع: "سنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس، حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدابير إغلاق جديدة. وهناك مقترح أمام مجلس الوزراء أن من لا يريد أن يتلقى التطعيم، من الموظفين الرسميين، فإنه سوف يعطى إجازة غير مدفوعة الراتب، إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء".

المصدر: RT

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