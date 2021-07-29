الصحة الفلسطينية: تجاوزنا مليون جرعة تطعيم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن فلسطين تجاوزت المليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم.

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وقالت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس إن عدد الجرعات المستخدمة في فلسطين بلغ 1,001,415 جرعة، وهذا الأمر دليل على وعي المواطنين، ما سيساهم في التخفيف من آثار أي موجة مقبلة للجائحة.

وأضافت وزيرة الصحة أن "هناك تفاوتا كبيرا في نسبة تلقي التطعيمات بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، حيث بلغت نسبة من تلقوا التطعيم من الفئة المستهدفة في الضفة الغربية 28.6%، في حين بلغت في قطاع غزة 8.3% فقط"، مؤكدة ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة والشركاء لتشجيع الجمهور على تلقي اللقاح، خصوصا في المحافظات الجنوبية.

ودعت وزيرة الصحة المواطنين ممن تجاوزوا 18 عاما للتسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي المطاعيم والتوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لتلقي اللقاحات.

المصدر: RT