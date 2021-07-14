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الصحة الفلسطينية: إرسال أكقر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية: إرسال أكقر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة
RT
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إرسال 109620 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى مراكزها بقطاع غزة.

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وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة تحركت صباح اليوم من مستودعاتها برام الله إلى مراكزها في قطاع غزة، لاستكمال عملية تطعيم المواطنين هناك.

وأوضحت أن شحنة المطاعيم تتكون من 49950 جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي، و59670 من لقاح "فايزر.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وأضافت أن عدد المطعمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حتى مساء يوم أمس الثلاثاء 556749 مواطنا.

الصحة الفلسطينية: إرسال أكقر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة
الصحة الفلسطينية: إرسال أكقر من 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى مراكز وزارة الصحة في غزة

المصدر: RT

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