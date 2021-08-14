ليبيا.. الشرطة تعلن القبض على مجرم "خطير" - صور

أعلنت الشرطة الليبية القبض على مجرم وصفته بـ"الخطير" بعملية مشتركة بين 3 من أفرعها في منطقة الجفرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن "أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفرة بالتعاون مع مركز شرطة أنجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة، ألقوا القبض على مجرم خطير ومطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج المخدرات ومسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة".

وأضافت: "بعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل الذي كان متواجدا به بمنطقة أنجيلة، حيث حاول مقاومة الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه وتم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة، وكذلك تم ضبط 3 أشخاص من الجنسيات الإفريقية كانوا معه".

وأسفر تفتيش المنزل عن العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ناصر حاتم

المصدر: RT