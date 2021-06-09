ليبيا.. تحرير 33 رهينة بينهم مصريون وسودانيون

تمكن جهاز البحث الجنائي بالجفرة وسط ليبيا من تحرير 33 رهينة مختطفين بأحد الأوكار بمدينة الشويرف، وذلك بعد تلقي الجهاز شكوى من أهالي المنطقة.

وجاء في بيان للجهاز، أن "البحث الجنائي في الجفرة أعد كافة الإجراءات، ووضع خطة محكمة لتحرير الرهائن بالتعاون مع عدد من الوحدات العسكرية بالمنطقة".

وأضاف: "بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الخارجين عن القانون تم القبض على عدد منهم، وتحرير الرهائن والبالغ عددهم 33 مختطفا بالكامل، وهم من الجنسيات المصرية والسودانية والبنغالية".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT