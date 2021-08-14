ليبيا.. وقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة بعد اقتحام مجموعة مسلحة تطالب بالإفراج عن السنوسي

أوقفت إدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة- سهل الجفارة بعد اقتحام مسلحين موقع محطة التحكم في الشويرف، ومحطة الضخ في الحساونة.

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وذكر بيان صادر عن إدارة النهر الصناعي، اليوم السبت، أن مفاوضات جرت مع المجموعة المسلحة بعد الاقتحام في 11 أغسطس، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ طلبهم بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

وأضاف البيان أنه "في 13 أغسطس طلبت المجموعة وقف ضح المياه من منظومة الحساونة- سهل الجفارة لعدم استجابة الجهات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم الاستجابة لطلبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة".

ونبه جهاز إدارة النهر الصناعي، إلى أن إغلاق المنظومة جاء "لضمان سلامة العاملين بها، على اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة على تأمين أكثر من 70% من المدن الليبية، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب".

ويوم الخميس، طالب محتجون في مدينة سبها النائب العام والمجلس الرئاسي بضرورة إطلاق رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي بسبب تدهور حالته الصحية، محذرين من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

المصدر: الوسط