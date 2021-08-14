ليبيا.. اللجنة العسكرية تعقد اجتماعها السابع بحضور أممي

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمدينة سرت، اجتماعها السابع بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة.

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ويناقش الاجتماع جملة من الملفات ومن بينها تبادل الأسرى والمحتجزين وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار موقع "بوابة الوسط" إلى أن وفدي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية والبعثة الأممية وصلا برا عبر الطريق الساحلي.

المصدر: الوسط