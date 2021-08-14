لبنان.. فيديو "لاحتجاز" مواطنين نائبا بارزا عن حزب الله في إحدى الحسينيات

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من بلدة علي النهري اللبنانية "لاحتجاز" حشد من المتظاهرين النائب حسين الحاج حسن عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله بحسينية البلدة.

وفي بيان صدر عن النائب قال: "كنت الليلة في حسينية علي النهري في مناسبة عاشوراء وألقيت كلمة بالمناسبة ولم يحصل معي أي إشكال".

وأضاف: "كل ما يروجه البعض خلاف ذلك هو اختلاق وكذب ومحاولة رخيصة لإثارة الفتن لأهداف مكشوفة".

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن عدة مصادر في بلدة علي النهري أن احتجاجا لمجموعة من الشباب على تردي الأوضاع المعيشية والخدماتية حصل في بلدة علي النهري هذه الليلة، خلال مشاركة النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن بمجلس حسيني في حسينية البلدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب ألقى كلمة موجزة وغادر وسط انتشار كثيف للجيش.

وذكرت أن تحركا مماثلا حصل أمام منزل زميله النائب عن قضاء زحلة أنور جمعة، مشيرة إلى ان مواجهة حصلت مع مدير مكتبه.

بيان صادر عن النائب حسين الحاج حسن



كنت الليلة في حسينية علي النهري في مناسبة عاشوراء والقيت كلمة بالمناسبة ولم يحصل معي اي اشكال كل ما يروجه البعض خلاف ذلك هو اختلاق وكذب ومحاولة رخيصة لاثارة الفتن لاهداف مكشوفة.#fakenewspic.twitter.com/2ydxnOLvUv — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 13, 2021

احتجاز النائب في كتلة #حزب_الله حسين الحاج حسن في حسينية بلدة علي النهري الآن. pic.twitter.com/gEZfbfMQGa — Doumit Azzi Draiby | ضوميط القزي دريبي (@doumit_azzi) August 13, 2021

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية