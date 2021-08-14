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لبنان.. فيديو "لاحتجاز" مواطنين نائبا بارزا عن حزب الله في إحدى الحسينيات

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لبنان.. فيديو
Reuters
فيديو يزعم "احتجاز" النائب حسين الحاج حسن في حسينية علي النهري والأخير يوضح
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من بلدة علي النهري اللبنانية "لاحتجاز" حشد من المتظاهرين النائب حسين الحاج حسن عن "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله بحسينية البلدة.

وفي بيان صدر عن النائب قال: "كنت الليلة في حسينية علي النهري في مناسبة عاشوراء وألقيت كلمة بالمناسبة ولم يحصل معي أي إشكال".

وأضاف: "كل ما يروجه البعض خلاف ذلك هو اختلاق وكذب ومحاولة رخيصة لإثارة الفتن لأهداف مكشوفة".

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن عدة مصادر في بلدة علي النهري أن احتجاجا لمجموعة من الشباب على تردي الأوضاع المعيشية والخدماتية حصل في بلدة علي النهري هذه الليلة، خلال مشاركة النائب عن "كتلة الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن بمجلس حسيني في حسينية البلدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب ألقى كلمة موجزة وغادر وسط انتشار كثيف للجيش.

وذكرت أن تحركا مماثلا حصل أمام منزل زميله النائب عن قضاء زحلة أنور جمعة، مشيرة إلى ان مواجهة حصلت مع مدير مكتبه.

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية

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