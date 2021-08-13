الكويت.. إحالة عسكري في المباحث للتحقيق إثر نشره فيديو خادشا للحياء

أحالت الداخلية الكويتية عسكريا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة على خلفية نشره مقطع فيديو "خادشا للحياء" برفقة فتاة.

وقال مصدر أمني لموقع "جرائم ومحاكم" المحلي إنه "فور تداول مقطع الفيديو صدرت أوامر لقطاع الأمن الجنائي لرصد من ظهر فيه واستدعائه ليتبين أنه عسكري في المباحث الجنائية.

وأكد المصدر أن "المتهم اعترف بتصوير ونشر المقطع"، لتتم إحالته والفتاة التي ظهرت معه إلى النيابة العامة بتهم "إساءة استعمال الهاتف، وإتيان فعل فاضح، وخدش الحياء العام".

المصدر: موقع "جرائم ومحاكم"