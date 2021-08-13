شيخ الأزهر يوجه رسالة بشأن أسعار وتوزيع لقاحات كورونا

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب الدول والشركات إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط توزيع لقاحات كورونا وحث على العمل لمعالجة التفاوت في توزيع اللقاح ليصل للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا.

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وكتب شيخ الأزهر عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن أمام اختبار إنساني حقيقي لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ والرحمة الخالصة والعدالة الإنسانية" ودعا "الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع والدول الغنية إلى العمل على معالجة التفاوت الشديد في توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا".

وطالب في تغريدات وحلقات تلفزيونية سابقة "الدول والشركات المصنعة للقاحات كورونا بعدم خذلان الفقراء واللاجئين في حقهم للحصول على لقاح كورونا وأن تقر الشركات المنتجة سياسة عادلة لتوزيع اللقاح انطلاقا من رسالتها وضميرها الإنساني بعيدا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".

وأشاد في مرات متفرقة بما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، ووصف هذه الجهود بأنها "عطاء سخي ومقدر من أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر في ظل جائحة أودت بحياة أكثر من مليون شخص ولا تزال تهدد العالم".

كما وجه في وقت سابق رسائل دعم وتقدير لأبطال الطواقم الطبية أطباء وممرضين وموظفين وعمالا ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمع والحفاظ عليه من فيروس كورونا، واصفا عملهم وجهودهم بأنها "تضحيات إنسانية".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT