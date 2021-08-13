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مصر.. مصرع وإصابة 15 شخصا بحادث سير مروع في المنوفية (صور + فيديو)

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مصر.. مصرع وإصابة 15 شخصا بحادث سير مروع في المنوفية (صور + فيديو)
Reuters
القاهرة
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بحادث مرور مروع في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

وذكر شهود عيان أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة بحافلة ركاب، وأن بين الضحايا عدد من الأطفال وأن بعض الركاب إصابتهم خطيرة.

وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بتصريح لموقع "القاهرة 24" أن الطاقم الطبي يتعامل مع الحالات التي وصلت لمستشفى السادات المركزي، وسيحدد الأطباء ما إذا كانوا سيحتاجون إلى نقل لمستشفيات أخرى أم لا.

المصدر: موقع "القاهرة 24"

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