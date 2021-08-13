صحيفة: الكويت بلغت المناعة المجتمعية بتطعيم 66.7% من السكان

أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن 66.7% من سكان الكويت تلقوا لقاح كورونا وأن البلاد بذلك تكون قد حققت المناعة المجتمعية.

وحسب الصحيفة، أصبحت الكويت أول دولة خليجية تحقق المناعة المجتمعية بتسجيلها هذه النسبة من المطعمين في البلاد.

الكويت أول دولة خليجية تصل للمناعة المجتمعية بفضل وزارة الصحة والطواقة الطبية.

• 66.7 % من سكان الكويت تلقوا التطعيم وهي نسبة كبيرة في المنطقة.

• كل التطعيمات التي قامت بها الصحة معتمدة وهما فايزر واكسفورد. pic.twitter.com/658oRaBbcf — المجلس (@Almajlliss) August 13, 2021

كما أشارت الصحيفة إلى أن كل التطعيمات تمت بلقاحي "فايزر" و"أكسفورد".

المصدر: "المجلس"