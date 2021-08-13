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صحيفة: الكويت بلغت المناعة المجتمعية بتطعيم 66.7% من السكان

أخبار العالم العربي

صحيفة: الكويت بلغت المناعة المجتمعية بتطعيم 66.7% من السكان
Reuters SM/RR
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أفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن 66.7% من سكان الكويت تلقوا لقاح كورونا وأن البلاد بذلك تكون قد حققت المناعة المجتمعية.

وحسب الصحيفة، أصبحت الكويت أول دولة خليجية تحقق المناعة المجتمعية بتسجيلها هذه النسبة من المطعمين في البلاد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن كل التطعيمات تمت بلقاحي "فايزر" و"أكسفورد".

المصدر: "المجلس"

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