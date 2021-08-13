الرئاسة اللبنانية تعلق على أنباء حول صحة عون

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين الى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد أن فخامة الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا