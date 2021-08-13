الرئاسة اللبنانية تعلق على أنباء حول صحة عون
Reuters
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نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية نفيا قاطعا صحة الشائعات حول الوضع الصحي للرئيس ميشال عون.
واعتبر مكتب الإعلام أن هذه الأخبار "تندرج في إطار الشائعات الكاذبة التي تروج من حين إلى آخر بقصد البلبلة".
وأكد المكتب أن "الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا".
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين الى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد أن فخامة الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021
المصدر: "تويتر"