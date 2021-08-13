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الرئاسة اللبنانية تعلق على أنباء حول صحة عون

أخبار العالم العربي

الرئاسة اللبنانية تعلق على أنباء حول صحة عون
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية نفيا قاطعا صحة الشائعات حول الوضع الصحي للرئيس ميشال عون.

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واعتبر مكتب الإعلام أن هذه الأخبار "تندرج في إطار الشائعات الكاذبة التي تروج من حين إلى آخر بقصد البلبلة".

وأكد المكتب أن "الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا".

المصدر: "تويتر"

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