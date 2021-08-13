الأمم المتحدة: تقدم كبير أحرز نحو انتخابات الصومال

أكدت الأمم المتحدة إحراز تقدم ملموس تمهيدا لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها في الصومال.

وصرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، جيمس سوان، لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن "تقدما كبيرا" أحرز في تطبيق الاتفاق المبرم في 27 يونيو بين الحكومة الاتحادية في مقديشو وقادة الولايات الصومالية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء محمد حسين روبل أظهر "قيادة ومبادرة قوية في دفع العملية إلى الأمام" وعقد اجتماعات منتظمة مع القادة المحليين حول القضايا الرئيسية.

في الوقت نفسه، شدد المبعوث الأممي على ضرورة بذل مزيد من الجهود بغية ضمان أمن الانتخابات، في ضوء التهديد المستمر الذي تشكله جماعة "الشباب" المتطرفة.

وشهدت الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.

وطلب الرئيس محمد عبد الله محمد في هذا السياق من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين ما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس إلى التخلي عن خططه وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقا للاتفاق المبرم في 17 سبتمبر 2020.

المصدر: "أسوشيتد برس"