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لابيد يزور كنيسا بالدار البيضاء ويستمع إلى أغنية باللهجة المغربية (صور+فيديو)

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لابيد يزور كنيسا بالدار البيضاء ويستمع إلى أغنية باللهجة المغربية (صور+فيديو)
@Le360fr
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قام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال تواجده في المغرب أمس الخميس، بزيارة إلى كنيس بيت إيل بمدينة الدار البيضاء.

وحسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، فإنه بعد أداء الصلوات في الكنيس، ترحم الوزير والوفد المرافق له على روح الملكين الراحلين محمد الخامس والملك الحسن الثاني، كما توجه الحضور بالدعاء للملك محمد السادس، وأن يحفظه وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي.

ونشر لابيد عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر ما وصفه بأنه "لحظة مثيرة من الزيارة إلى المغرب"، حيث أدى المطرب الإسرائيلي من أصل مغربي شمعون بوسقيلا أغنية "يا ماما" باللهجة المغربية داخل كنيس بيت إيل.

ويعتبر كنيس بيت إيل مكان العبادة اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، وهو أكبر كنيس يهودي في عاصمة المغرب الاقتصادية، يستقبل أحداثا وفعاليات للطائفة اليهودية المغربية.

لابيد يزور كنيسا بالدار البيضاء ويستمع إلى أغنية باللهجة المغربية (صور+فيديو)

وقام يائير لابيد بزيارة إلى المغرب على رأس وفد يضم بالخصوص وزير العمل مايير كوهن، وهو من مواليد المغرب، ورام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.

المصدر: هسبريس + RT

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