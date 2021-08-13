لابيد يزور كنيسا بالدار البيضاء ويستمع إلى أغنية باللهجة المغربية (صور+فيديو)

قام وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال تواجده في المغرب أمس الخميس، بزيارة إلى كنيس بيت إيل بمدينة الدار البيضاء.

وحسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، فإنه بعد أداء الصلوات في الكنيس، ترحم الوزير والوفد المرافق له على روح الملكين الراحلين محمد الخامس والملك الحسن الثاني، كما توجه الحضور بالدعاء للملك محمد السادس، وأن يحفظه وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي.

🇮🇱🇲🇦| Dernière étape de sa visite historique au #Maroc, le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid a visité la synagogue Beit El à Casablanca. Le rabbin Yisrael Hazut a fait une prière de bonté et de bénédiction pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



📸@IsraelArabicpic.twitter.com/FhdHcvdUKC — Le360 (@Le360fr) August 12, 2021

ونشر لابيد عبر "تويتر" مقطع فيديو يظهر ما وصفه بأنه "لحظة مثيرة من الزيارة إلى المغرب"، حيث أدى المطرب الإسرائيلي من أصل مغربي شمعون بوسقيلا أغنية "يا ماما" باللهجة المغربية داخل كنيس بيت إيل.

רגע מרגש בביקור במרוקו. שמעון בוסיקילה בביצוע של השיר 'יא מאמא' בבית הכנסת ׳בית אל׳ בקזבלנקה. pic.twitter.com/P3Vm3zCo0x — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 12, 2021

#marocco#maroc#israel Yair Lapid à la synagogue Beit El de Casablanca, Shimon Buskila chante la chanson "Ya Mama" en marocain pic.twitter.com/V2uCxW3bKX — Bob Boobs (@bob_boobs) August 12, 2021

ويعتبر كنيس بيت إيل مكان العبادة اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، وهو أكبر كنيس يهودي في عاصمة المغرب الاقتصادية، يستقبل أحداثا وفعاليات للطائفة اليهودية المغربية.

وقام يائير لابيد بزيارة إلى المغرب على رأس وفد يضم بالخصوص وزير العمل مايير كوهن، وهو من مواليد المغرب، ورام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.

المصدر: هسبريس + RT