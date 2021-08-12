البحرين.. الحكم بالسجن لمدة سنة في قضية تزوير شهادات فحص كورونا

صرح رئيس نيابة المحرق في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت يوم الخميس حكمها في قضية تزوير في محرر رسمي وقضت بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من مديرية جسر الملك فهد مفاده بأنه وأثناء توجه المتهمين إلى المملكة العربية السعودية وعبورهما جسر الملك فهد قاما بتقديم استمارة بنتيجة فحص فيروس كورونا مزورة إلى الموظف المختص، وقد تبين تزويرهما ذلك المحرر بأن قاما بتغيير التاريخ المدون بها فتم توقيفهما وعرضهما على النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ فور وروده واستجوبت المتهمين اللذين اعترفا بما نسب إليهما، وأمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها.

ونوه رئيس النيابة إلى أن العبث بنتائج فحص فيروس كورونا والمستندات المثبتة لها يشكل جناية في زوير محررات رسمية لصدورها عن الدولة، وهي تعد من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

المصدر: وكالة أنباء البحرين