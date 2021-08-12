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الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلاما في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلاما في الشرق الأوسط
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل مستقبل أكثر سلاما وأمنا وازدهارا في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والمغرب من أجل تعزيز كافة جوانب شراكاتنا وخلق مستقبل أكثر سلاما، وأمنا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وأكد أن الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب وإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، تحظى بالأهمية بالنسبة لإسرائيل والمغرب والمنطقة بشكل عام.

وأشار بلينكن إلى أن استئناف هذه العلاقات تعبير عن إرادة وقناعة عبر عنهما العاهل المغربي الذي حرص على أن يترأس شخصيا في ديسمبر 2020 حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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