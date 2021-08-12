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سوريا.. اعتقال مطلقي النار على مسؤول في مدينة حلب

أخبار العالم العربي

سوريا.. اعتقال مطلقي النار على مسؤول في مدينة حلب
RT
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أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على مشبوهين أطلقا النار على نائب محافظ حلب أحمد ياسين أمس ما أدى إلى إصابته في ساقه.

وقالت الوزارة إن شرطة حلب ضبطت مع المتهمين السلاح المستخدم "وهو بندقية حربية ومسدس حربي عيار 9مم" وأضافت أنه تم حجز السيارة التي استخدمها المعتديان.

وأضافت الوزراة أن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على كل من تثبت صلته بهذا الاعتداء.

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وكانت الوزارة أعلنت أمس أن ابن المسؤول الذي تعرض لإطلاق النار، طعن يوم الجمعة الماضي شخصا أثناء مشاجرة كان فيها طرفا إلى جانب شقيقه، بسبب خلافات شخصية.

وأضافت أن المسؤول سلم ابنيه إلى قسم شرطة الشهباء، إلا أنه تعرض يوم الاثنين لإطلاق نار من أقارب الشخص المطعون، وذلك في حي الحمدانية في المدينة.

المصدر: RT

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