سوريا.. مسؤول يتعرض لإطلاق نار في حي مرموق والداخلية توضح

قالت وزارة الداخلية السورية إن نائب محافظ حلب، أحمد ياسين، أصيب بطلق ناري جراء استهدافه من قبل مجهولين، على خلفية شجار نشب في حي راقي بمحافظة حلب.

وقالت وزارة الداخلية، إنه يوم الجمعة حصلت مشاجرة في منطقة الموكامبو بين شخص يدعى (محمد أمين) وأولاد نائب المحافظ مع آخرين، أدت إلى طعن محمد أمين

وبعدها قام نائب المحافظ، والد المدعوين عبد القادر وعبد الرحمن، بتسليمهما إلى قسم الشهباء بحلب، وبالتحقيق معهما اعترف أحد أولاده بإقدامه على طعن المدعو محمد أمين بالاشتراك مع المتوارين الآخرين، بسبب خلافات شخصية بينهم.

إلا أنه لاحقا أمس الاثنين أقدم أقرباء المدعو محمد أمين على إطلاق النار في حي الحمدانية على نائب محافظ حلب أحمد ياسين (والد الموقوفين) وإصابته بساقه. وما زالت التحقيقات والأبحاث جارية لكشف الفاعلين وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهتها قالت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر أن نائب محافظ حلب أحمد ياسين أصيب مساء أمس الاثنين بطلق ناري جراء استهدافه من قبل مجهولين يرجح أنهم من خلفية عشائرية، على خلفية شجار نشب بين ابنه وشبان من إحدى العائلات قبل 3 أيام.

وأضافت "الوطن" أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية صوب الياسين أثناء خروجه من بيته بحي الحمدانية، وأنه أصيب بقدمه إصابات بليغة دخل على إثرها إلى مشفى الشهباء التخصصي في حي حلب الجديدة لتلقي العلاج الإسعافي.

وبحسب "الوطن" أدخل الياسين إلى غرفة العمليات لإجراء الأعمال الجراحية في قدميه، وأن إحدى الإصابات أدت إلى تفتت في احد عظمي الساقين، بالتوازي مع استنفار الجهات الأمنية للقبض على الفاعلين.

المصدر: وزارة الداخلية السورية، الوطن