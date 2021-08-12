محام تونسي يؤكد اقتحام مكتبه وسرقة ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي

أعلن المحامي التونسي سهيل المديمغ أن مجهولين اقتحموا مكتبه وسرقوا ملفي السياسيين التونسيين اللذين تم اغتيالهما عام 2013 شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وقال المديمغ عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إن مجهولين اقتحموا مكتبه في شارع الطاهر صفر في سوسة، وإن "الاستهداف كان بغاية الاستيلاء على ملفي الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي"، وأشار إلى أن الملفين كانا في حاوية كرتونية نظرا "لحجم محتوياتهما الضخمة"، وأنها "فُقدت من المكتب تماما". وذلك بعد بعثرة محتويات المكتب، وكسر إحدى نوافذه.

وأوضح أن الاعتداء طال عددا من المكاتب الأخرى في البناء ذاته، إلا أنه لم تسجل سرقة أو استيلاء على محتويات ثمينة أو ذات قيمة.

وأشار المديمغ إلى أن الضابطة العدلية المتعهدة أجرت المعاينة الفنية، وأن البحث جار للتعرف على "الجناة" و كشفهم.

وكان شكري بلعيد، وهو الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومؤسس تيار "الجبهة الشعبية" تعرض لاغتيال أمام منزله في فبراير عام 2013.

وبعد نحو 5 أشهر وبالطريقة ذاتها، اغتيل البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي" آنذاك.

ووجهت الاتهامات لحركة النهضة، بالوقوف وراء الاغتيالين.

المصدر: RT