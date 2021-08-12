بغداد تسيّر رحلة جديدة لإعادة 145 عراقيا عالقين في مينسك

أعلنت الخارجية العراقية عن استكمال إجراءات إعادة 145 عراقيا عالقين في بيلاروس، بعد فشلهم في عبور الحدود إلى ليتوانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "رحلة لشركة فلاي بغداد تحمل 145 مسافرا عراقيا، استكملت الإجراءات اللازمة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وأفاد مراسلنا في العراق يوم الثلاثاء بأن العراق أجلى 240 من مواطنيه عالقين في بيلاروس كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.



المصدر: RT