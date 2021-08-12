"حزب الله" يرفض قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان

أعربت كتلة "حزب الله" اللبناني البرلمانية عن رفضها لقرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.

وشددت "كتلة الوفاء للمقاومة" في بيان أصدرته اليوم الخميس على أن القرار المذكور مرفوض ويتعارض مع السياسات التي ينتهجها البرلمان والحكومة.

ودعت الكتلة إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقا على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.

وأحدث قرار المصرف المركزي صدى واسعا في البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة وصب الزيت على نار التوترات الاجتماعية المتصاعدة أصلا هناك.

المصدر: وكالات