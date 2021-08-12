عون: قرار رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

علق الرئيس اللبناني ميشال عون، على قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، قائلا إن له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

الرئيس عون شدد في اجتماع بعبدا على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2021

وذكرت الرئاسة اللبنانية إن عون ذكر خلال لقائه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحضور وزيري المالية والطاقة، بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف إستعمال الإحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.

وطالب عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.

كما دعا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

وكان الرئيس عون استدعى صباح اليوم، سلامة إلى قصر بعبدا، بعد أن صدر بيان يوم أمس عن المصرف قال فيه إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".

المصدر: RT