رويترز تتحدث عن تجمع نظمه أفراد من قبيلة آل مرة احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد في قطر

تطرقت وكالة أنباء رويترز إلى "الحساسيات القبلية" التي أثارها قانون الانتخابات الجديد في قطر، مشيرة إلى تجمع احتجاجي نظمه الأسبوع الجاري أفراد من قبيلة آل مرة.

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وقالت الوكالة إن حساسيات قبلية في قطر طفت على السطح، بعد أن وجد المنتمون إلى قبيلة رئيسة أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية ستجري وفق المقرر في البلاد بأكتوبر المقبل، بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.

وأشارت "رويترز" في هذا الشأن إلى تجمع نظم الأسبوع الجاري من قبل أفراد من قبيلة آل مرة، التي وصفت بأنها "من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق المملكة العربية السعودية"، وذلك للاحتجاج على القانون الجديد "الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت".

الجدير بالذكر أن القانون الجديد المنظم لانتخابات مجلس الشورى في قطر، نص على عدة شروط منها:

يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر. عضوية مجلس الشورى ترتبط بعدة شروط "أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاما عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق قد حذر مما وصفها بمحاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب، وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

المصدر: رويترز + RT