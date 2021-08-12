البرهان يتوجه إلى تركيا

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وتأتي الزيارة، تلبية لدعوة وجهها أردوغان للبرهان في أبريل الماضي خلال اتصال هاتفي بين الرجلين، بحث مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الدفاع يس إبراهيم يس، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وزير المالية جبريل إبراهيم، وزير الزراعة الطاهر إسماعيل حربي، ومدير المخابرات العامة الفريق الركن جمال الدين عبد المجيد وعدد من المسؤولين بالدولة.

المصدر: RT