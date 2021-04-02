البرهان وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية بين تركيا والسودان

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة.

وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان "استعرض والرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي، مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقدم الدعوة لرئيس مجلس السيادة لزيارة تركيا".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في فبراير المنصرم مع نظيره السوداني ياسين إبراهيم ياسين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

يذكر أن إثيوبيا طلبت في فبراير دعما تركيا في نزاعها مع السودان، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن "بلاده ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم".

المصدر: RT