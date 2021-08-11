"أغضبني".. منشور يحصد آلاف التفاعلات في مصر وطلبة العلوم بجامعة "عين شمس" يعبرون عن سخطهم

تكرارا لواقعة "أغضبني" التي شهدتها كلية العلوم جامعة الإسكندرية قام طلاب كلية العلوم بجامعة "عين شمس" بالموقف نفسه بعد أن أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين وكيل لشؤون التعليم والطلاب.

وأصدر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين إيمان محمد عبد العظيم وكيلا لشؤون التعليم والطلاب في كلية العلوم اعتبارا من 1 أغسطس ولمدة 3 سنوات مقبلة.

وحاز منشور طلاب جامعة عين شمس تم رفعه على الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بالجامعة عبروا فيه عن غضبهم بسبب النتيجة، على 10 آلاف تفاعل، قبل أن تحذف الصفحة المنشور بسبب الهجوم الشديد الذي تعرضت له من قبل الطلاب.

وفي التفاصيل قال أحد طلاب الفرقة الثالثة طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة "الوطن" إن تقديره في السنوات الماضية كان 2.54، لكنه فوجئ بتغييره إلى 1.9، مشيرا إلى أن الكلية تتبع نظام الساعات المعتمدة.

وأضاف: "نظام الساعات المعتمدة بيبقى من 4، وبيتم حسابه عن طريق البسط والمقام، البسط بيكون فيه التقديرات الي الطالب بياخدها، والمقام بيبقى عدد الساعات الي نجحت فيها، ولما بتقسهم على بعض بتطلع نتيجتك، لو تقدير الطالب أقل من 2 المفروض بيطرد من الكلية، ودلوقتي بعض الخريجين بعد ما اتخرجوا بتقديرات معينة، درجتهم قلت وبالتالي هم راسبين، وهو ما أدى إلى الهجوم على الأستاذة التي تم ترقيتها إلى وكيل للكلية".

من جانبه، أكد محمد رجائي عميد كلية علوم عين شمس أن وكيلة الكلية إيمان عبد الحفيظ، ليس لها علاقة بالأمر، لأن النتيجة ظهرت في يوم تعيينها، وليس من المنطق أن يقوم 10 آلاف شخص بالتفاعل مع "أغضبني"، متسائلا: "هل الـ10 آلاف دول يعرفوها؟.

وأوضح رجائي أن عدد الطلاب والأساتذة في كلية العلوم لا يتعدى 6 آلاف شخص، لافتا إلى أن من أعلن النتيجة بالكلية هو الوكيل السابق ولا علاقة للدكتورة إيمان بها.

وبخصوص فصل الطالب نهائيا من الكلية، شرح رجائي كيفية حدوث ذلك، مشيرا إلى أن هذا "لا يحدث إلا عند حصول الطالب على "جي بي إيه 2"، في 6 فصول دراسية، مؤكدا أنه لا يقدر أحداعلى تغيير قانون موضوع من الوزارة".

وفي السياق ذاته، كشفت صفحة تحمل اسم "مشكلة القرارات الجديدة لطلبة علوم عين شمس" أن الكلية طبقت قرارات بأثر رجعي.

وقال أحد المدونين "تخيل بعد 4 ولا 5 سنين في علوم عين شمس تروح وانت فرحان عشان رايح تستلم شهادة التخرج تلاقي نفسك مفصول من الكلية.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية