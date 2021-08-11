الجزائر تستأجر طائرتين لإخماد الحرائق تدخلان حيز الخدمة يوم الخميس

كشفت مصالح الوزارة الأولى في الجزائر في بيان يوم الأربعاء، أن الجزائر توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطائرتين كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

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هذا وسيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءا من يوم الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن باريس سترسل 3 طائرات إلى الجزائر، اعتبارا من يوم الخميس للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد.

ونشر الرئيس الفرنسي تغريدة قال فيها: "أمام المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح إلى الشعب الجزائري، أريد أن أقدم دعمنا الكامل".

وأضاف: "اعتبارا من الغد، سيتم إرسال طائرتي إطفاء وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل، التي تجتاحها حرائق عنيفة".

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الاثنين في مناطق عدة في الجزائر الى 69 هم 28 عسكريا و41 مدنيا، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم في بجاية.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

المصدر: وكالات