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نائب حسن نصر الله مهددا: كلما كبر اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد "حزب الله"

أخبار العالم العربي

نائب حسن نصر الله مهددا: كلما كبر اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد
Reuters AZIZ TAHER
نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
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أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "لا أحد يتحرش بإسرائيل"، مشددا على أنه "إذا اعتدت علينا فسنرد".

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وقال نعيم قاسم: "إسرائيل تريد أن تسيطر على ​لبنان​ سياسيا وأخلاقيا وثقافيا، وأن تقتطع منه"، لافتا إلى أن "لا أحد يتحرش بإسرائيل".

وأكمل مهددا: "إذا اعتدت إسرائيل علينا فسنرد، وكلما كبر اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد حزب الله".

وأشار نائب أمين عام حزب الله إلى "الحاجة لإعادة النظر بكل التقييمات الخاطئة"، مشددا على أن "حزب الله يريد ​الاستقلال​، ولا يحمي لبنان إلا أبناء لبنان". 

واعتبر نعيم قاسم أن "​الولايات المتحدة​ لا يمكن أن تكون مصدرا للعدل في العالم، وهي تقوم بدعم ​إسرائيل​، وأنه لا يمكن لأمريكا​ التي تفرض العقوبات على شعوب العالم أن تكون مصدرا للعدل".

المصدر: "النشرة

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