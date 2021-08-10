السعودية.. السجن لمحافظ وقاض ومسؤول في نزع الملكيات بتهمة الرشوة

صدرت في السعودية أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" خلال الفترة الماضية.

وأدين في القضية الأولى محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

ودان الحكم الثاني مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق، بعد تورطه في تلقى رشاوي والتزوير وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية.

كما أدين قاض في حكم ثالث بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال.

وإثر صدور هذه الأحكام، قالت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" إنها تشيد بجهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

المصدر: "عكاظ"