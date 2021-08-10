إسرائيل تحقق في قصف قتل 6 مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة بمايو

فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في قصف مدفعي أسفر عن مقتل ستة مدنيين فلسطينيين بينهم رضيع في قطاع غزة في شهر مايو الماضي.

ووقع القصف خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حركة حماس" في غزة خلال ليل الثالث عشر من مايو.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه أجرى "تحقيقا ميدانيا" على الفور، غير أنه أكد أن التحقيق لم يجد أي شواهد تدل على إهمال جنائي.

وأضاف أن "مقتطفات ذات صلة في تقرير المراجعة استخدمت للإبلاغ عن العديد من المتغيرات وأن الأمر أصبح الآن في أيدي هيئة تحقيق رفيعة المستوى تعرف باسم (آلية تقييم تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة)".

وتابع: "عندما لا يصل ادعاء أولي أو اشتباه بوقوع سوء سلوك، في حد ذاته، إلى مستوى الشبهة الجنائية، فإن (وحدة) المحامي العام العسكري تطلب معلومات وحقائق إضافية، من أجل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي".

وتتمتع الآلية بصلاحيات تحقيق واسعة وتهدف إلى مساعدة المحامي العسكري العام في اتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي.

وفي أعنف تصعيد منذ العام 2014، أطلقت إسرائيل يوم 10 مايو 2021 عملية واسعة ضد قطاع غزة التي أمطرته بآلاف الصواريخ ما أسفر عن مقتل نحو 260 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT