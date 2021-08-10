تونس.. تفكيك شبكة ''اتجار بالبشر'' في مؤسسة إيواء أمهات عازبات

تمكن أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية في تونس بمساندة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة تضم امرأتين وكهلا بتهمة الاتجار بالبشر.

وجاء في الأبحاث أن الكهل استغل عمله كحارس لمؤسسة مختصة بإيواء الأمهات العازبات، للتوسط لإحدى المقيمات مع امرأة أخرى تكفلت بخلاص معاليم ولادتها باعتبارها كانت حاملا.

كما تولت المرأة شراء الرضيع من أمه العزباء مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دينار.

وأفادت الأبحاث بأن التحقيقات متواصلة مع عناصر الشبكة، من أجل الكشف عن عمليات بيع أخرى لرضع قد تورطوا فيها.

المصدر: "موزاييك أف أم"