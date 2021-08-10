الاتحاد الأوروبي يرحب بتعليق الرحلات الجوية من العراق إلى بيلاروس

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بقيام السلطات العراقية بتعليق الرحلات الجوية إلى بيلاروس لتفادي تدفق مزيد من المهاجرين غير النظاميين إلى ليتوانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مارس ضغوطا دبلوماسية على بغداد من أجل تعليق الرحلات إلى بيلاروس.

وأوضح بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، أن هذا القرار العراقي جاء بعد سلسلة من الاتصالات بين بروكسل وبغداد.

ويأمل الأوروبيون، وفق ستانو، أن يساهم القرار العراقي في استقرار الوضع، إلا أنهم يطالبون بغداد بمزيد من التحرك واستعادة مواطنيها الذين وصلوا بشكل غير قانوني لليتوانيا عن طريق بيلاروس.

يذكر أن 4000 مهاجر، معظمهم من العراقيين، قد وصلوا منذ بداية هذا العام إلى ليتوانيا عبر بيلاروس، ما ترى فيه مؤسسات الاتحاد عملية انتقامية من قبل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي تخضع حكومته لعقوبات أوروبية.

المصدر: وكالات