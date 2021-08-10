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السلطات الإسرائيلية تهدم عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان

أخبار العالم العربي

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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

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واستخدمت السلطات الإسرائيلية جرافات بلدية القدس، في حين اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية حي بئر أيوب بالبلدة، وقامت بمحاصرته وإغلاق الطرق المؤدية للحي وإبعاد المواطنين وعدم تمكينهم الاقتراب من العمارة السكنية التي تعود ملكيتها لعائلة عودة، حيث تم توفير الحماية للجرافات التي شرعت بهدم العمارة.

المصدر: RT + "عرب 48"

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