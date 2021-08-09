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أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريا (صور)

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أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريا (صور)
AFP ABBAS MOMANI
صورة تعبيرية
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أجبرت السلطات الإسرائيلية أفراد عائلة العبيدي المقدسية على هدم منازلهم في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

ونصب أفراد العائلة خيمة على أنقاض المنازل، مؤكدين أنهم حاولوا على مدار السنوات الماضية ترخيص 7 منازل، حتى أصدرت البلدية القرار النهائي بهدمها.

وكانت البلدية هددت أفراد العائلة بأنها ستقوم بهدم المنازل، وفي هذه الحالة سيتعين على العائلة دفع "أجرة الهدم"، ليضطر أفرادها على مدار الأيام الماضية إلى القيام بعملية الهدم ونقل الركام من المنطقة.

وقال سمير العبيدي، أحد أفراد العائلة: "تمكنا من تأجيل وتجميد قرارات الهدم على مدار السنوات الماضية، حتى رفضت البلدية تجديد التجميد، وأبلغتنا بضرورة تنفيذ الهدم بأنفسنا، وإلا ستقوم هي بذلك، وعلينا دفع 100-200 ألف شيكل أجرة الهدم"، لافتا أن العائلة ملتزمة شهريا بدفع مخالفات البناء المفروضة عليها رغم قيامها بعملية الهدم، وأي تأخير عن الدفع من الممكن أن يعرضها للحبس أو مضاعفة المبلغ المفروض عليها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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