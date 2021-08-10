الجيش اليمني يؤكد مقتل "قيادات" حوثية في جنوب مأرب بغارات التحالف

أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بجنوب غرب مأرب، معلنا "مقتل كل من كانوا في الاجتماع".

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وعبر تغريدة له في "تويتر"، أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حيثيات هذه العملية قائلا: "طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب"، مؤكدا "مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد".

طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مارب، ومصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 9, 2021

في الجهة المقابلة، أشارت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، إلى أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل.

المصدر: RT