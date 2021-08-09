عبد الملك الحوثي: مستعدون للإفراج عن ضباط سعوديين مقابل إطلاق سراح "فلسطينيين مختطفين"

قال زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن الجماعة تعرض على الرياض صفقة للإفراج عن ضباط سعوديين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح "فلسطينيين مختطفين".

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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عن الحوثي قوله: "نؤكد من جديد عرضنا للنظام السعودي لتبادل ضباطه الأسرى لدينا مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين".

وأضاف "نجدد إدانتنا للأحكام السعودية الظالمة بحق المختطفين الفلسطينيين"، مؤكدا أن "تجريم دعم المقاومة الفلسطينية لدى النظامين السعودي والإماراتي ومن معهما يمثل انحرافا خطيرا".

وأشار إلى أن جماعة "أنصار الله" "سترحب بموقف النظام السعودي لو وقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

ولفت إلى أن "المسؤولية الدينية والأخلاقية والقومية والوطنية أن يقف الجميع مع القضية الفلسطينية".

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أعربت، أمس الأحد، عن "صدمتها" بعد صدور أحكام من القضاء السعودي في حق "إخوة فلسطينيين وأردنيين" يقيمون في المملكة.

وكانت وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية أفادت الأحد بأن المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، أصدرت ظهر اليوم الأحد، أحكاما على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السعودية.

وبحسب "سند"، اعتقلت السلطات السعودية في فبراير 2019 أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري.

المصدر: "المسيرة" + RT