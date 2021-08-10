مصر.. نقل الطفلة مريم من الشرقية إلى معهد ناصر بالقاهرة للعلاج بتوجيه من السيسي (صور)

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدة والد الطفلة مريم أحمد كيلاني بمحافظة الشرقية، التي تعاني من تساقط الشعر منذ طفولتها والذي يعرضها للتنمر ويؤدي لسوء حالتها النفسية.

وكلفت وزيرة الصحة هالة زايد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقي مسعود بالتحرك الفوري لبدء مرحلة العلاج.

وقام فريق طبي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء الاثنين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة الطفلة الشكر للسيسي على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج ابنتها، معربة عن سعادتها البالغة هي وابنتها وجميع أفراد الأسرة فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة الرئيس لعلاج مريم.

المصدر: "المصري اليوم"