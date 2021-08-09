"مرتبط بجهات معادية".. سلطات المغرب توقف شخصا بتهمة "تشويه" جدارية الملك (فيديو)

أوقفت السلطات المغربية شخصا ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بـ"تشويه" لوحة جدارية بمدينة مراكش، عليها صورة العاهل المغربي الملك محمد السادس وولي عهده.

ووفقا لموقع "هسبريس" الذي أورد الخبر، فإن الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بخصوص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة، توصلت إلى تحديد هوية الفاعل، وألقي عليه القبض في إحدى المدن شمال البلاد.

وظهر المشتبه به في الفيديو وهو يلتحف علما أمازيغيا، وتوجه نحو الجدارية التي تبدو حديثة، وهو يحمل أكياسا بها طلاء أحمر اللون، وبدأ يرشق اللوحة.

وأوضح الموقع أن المتهم مرتبط بـ"أوساط معادية للمغرب" تقيم بدولة هولندا، حيث أنه "كان يتواصل مع مواطنين هولنديين اثنين من أصول مغربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استدرجاه للقيام بأفعال تستهدف رموز المغرب ومقدساته".

المصدر: "هسبريس"