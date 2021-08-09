عمّان: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967".

وخلال زيارة إلى الأردن يقوم بها المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، أكد الصفدي أن "لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم".

كما بحث الصفدي والمبعوث الأوروبي الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما بحثا الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقد ثمن الصفدي الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة.

كما أكد أهمية الدور الأوروبي في جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه أكد كوبمانز تثمينه دور المملكة وجهودها في الحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، وشدد على الحرص على استمرار التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية.

المصدر: "بترا"