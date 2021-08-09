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لبنان..قتيلان جراء إطلاق نار على خلفية بيع وشراء مادة البنزين

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لبنان..قتيلان جراء إطلاق نار على خلفية بيع وشراء مادة البنزين
Reuters MOHAMED AZAKIR
عامل في محطة محروقات
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أفادت صحيفة "النهار" بمقتل شخصين في منطقة التبانة بشمال لبنان، جراء إشكال تطور لإطلاق نار، على خلفية بيع وشراء مادة البنزين في "السوق السوداء".

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وأفاد "لبنان 24" بأنه تم القاء قنبلة في منطقة البداوي فجرا، وبعدها جرى حضور فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة، التي عملت على نقل القتيلين إلى مستشفى الإسلامي، حيث شهد محيطه انتشارا كثيفا للجيش تخوفا من حصول أي رد فعل.

ويعاني لبنان في الفترة الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، حيث انهارت العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وفقدان بعضها، إضافة إلى انقطاع مادة البنزين والعديد من الأدوية والمعدات الطبية.

المصدر: وسال إعلام لبنانية

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