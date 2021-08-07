لبنان..سيارة تقتحم صيدلية وقوى الأمن توضح (فيديو + صور)

نشرت صفحة قوى الأمن الداخلي اللبناني مقطع فيديو يوثق اقتحام صيدلية من قبل سيدة بواسطة سيارتها، موضحة حيثيات هذا الحادث.

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وقالت قوى الأمن الداخلي: "يجري تداول عبر تطبيق "whatsapp" ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن سيدة اقتحمت بسيارتها صيدلية في محلة ذوق مصبح، بسبب عدم بيعها الدواء..بعد التحقيق من قبل القطعة المعنية تبين انه طرأ عطل ميكانيكي في السيارة ولم تتمكن السائقة من السيطرة عليها، مما أدى الى دخولها الى الصيدلية".

في حين أن بعض وسائل الإعلام اللبنانية أفادت بأن "السيدة اقتحمت الصيدلية بسيارتها، بعد رفض إعطائها الدواء الذي طلبته، وفق المعلومات الأولية".

ويظهر مقطع الفيديو اقتحام السيارة للصيدلية وتكسيرها للواجهة، فيما تمكن الفريق الطبي العامل في الصيدلية من الهروب والنجاة من هذا الحادث.

يتم تداول عبر تطبيق whatsappومواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن سيدة اقتحمت بسيارتها صيدلية في محلة ذوق مصبح بسبب عدم بيعها الدواء.

بعد التحقيق من قبل القطعة المعنية تبيّن انه طرأ عطل ميكانيكي في السيارة ولم تتمكن السائقة من السيطرة عليها، مما ادى الى دخولها الى الصيدلية. pic.twitter.com/NjsdAzmQej — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 7, 2021

ويشهد لبنان أزمة دواء، إلى جانب أزمة المحروقات، وذلك جراء الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وانهيار العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار، حيث يعاني البلد حاليا من الانهيار الاقتصادي والمالي، ومن جائحة كورونا، فضلا عن الأثر المادي والبشري الكارثي لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل عام.

المصدر: "MTV Lebanon"