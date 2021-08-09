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السعودية.. بدء تطبيق شرط الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية للسفر إلى الخارج

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السعودية.. بدء تطبيق شرط الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية للسفر إلى الخارج
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
علم السعودية
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" إن "تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين قد بدأ".

وأوضحت أنه "يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، إضافة إلى المتعافين من كورونا ممن أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم، ومن أصيب بكورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح".

المصدر: RT

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