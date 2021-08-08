تونس.. تطعيم أكثر من 550 ألف شخص في يوم واحد

بلغت الحصيلة النهائية للأشخاص الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا في اليوم الأول لعمليات التطعيم المكثف بكامل تونس 551008 أشخاص.

ونشرت الرئاسة التونسية ووزارة الصحة بيانات تضمنت نصيب كل ولاية من عمليات التلقيح المنجزة.

وشهدت تونس يوم الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كامل الجمهورية، والتي تعد الأكبر منذ بدء الحملة الوطنية في مارس 2021 لكبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

واستهدفت العملية حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس" أو من غير المسجلين على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

المصدر: RT