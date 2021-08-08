السفير المصري بموسكو: مشروع محطة الضبعة الكهرذرية يسير وفقا للجدول الزمني

أكد إيهاب نصر السفير المصري في روسيا، أن مشروع محطة الضبعة الكهرذرية يسير وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء محمد المرقبي زار المصانع الروسية التي بدأت تصنيع المحطة.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، قال نصر إن "الجانبين الروسي والمصري راضيان على معدلات تنفيذ مشروع الضبعة وفقا للجدول الزمني"، مؤكدا أنه "أكبر مشروع في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، ويحظى بمتابعة دورية من قبل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي".

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ولفت إلى أن "مصر للطيران تسير أكبر طائرة إلى موسكو لاستقدام السياح الروس"، موضحا أن "عودة السياحة الروسية إلى مصر يصاحبها حملة ترويجية في أكبر وسائل الإعلام الروسية".

وأردف: "هناك تعاون مكثف ونشط مع روسيا في مجالات عدة تحقق مصالح الدولتين".

وأضاف: "لدينا 49 شركة روسية تستثمر في المنطقة الصناعية بقناة السويس.. بدأنا التفاوض على عقد تشغيل المنطقة ولكن لم يحدد الجدول الزمني ولكننا في مراحل تنفيذ متقدمة".

المصدر: RT