الدفاع العراقية توجه نداء عاجلا بشأن رفاة وممتلكات عراقيين وكويتيين فقدوا أثناء غزو الكويت

وجهت وزارة الدفاع العراقية نداء انسانيا، الأحد، إلى المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة العراقيين والكويتيين ممن فقدوا خلال حرب الخليج الأولى.

وقالت الوزارة في النداء: "نهيب بالأخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفاة (العراقيين- الكويتيين) ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية، الإدلاء بها عبر الاتصال على مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع أو من خلال الاتصال بالسفارة الكويتية في بغداد".

المصدر: "واع"