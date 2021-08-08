لأول مرة في السعودية.. تعيين سيدتين بمناصب عليا بشؤون الحرمين
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في السعودية، تعيين سيدتين للمرة الأولى بمنصب مساعد للرئيس العام لشؤون الحرمين.
وذكرت صحيفة "مكة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم "تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدا للرئيس العام".
وأضافت الصحيفة في تغريدة أخرى منفصلة أنه تم أيضا "تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدا للرئيس العام".
#شؤون_الحرمين: تكليف الدكتورة فاطمة الرشود مساعدًا للرئيس العام— صحيفة مكة (@makkahnp) August 8, 2021
#صحيفة_مكةpic.twitter.com/u0Jvp0V1B9
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء 25 وكالة متخصصة من مختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.
#شؤون_الحرمين: تكليف الدكتورة العنود العبود مساعدًا للرئيس العام— صحيفة مكة (@makkahnp) August 8, 2021
#صحيفة_مكةpic.twitter.com/2SUHvLdjTC
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن تتويج 20 سيدة، من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه، في مناصب قيادية عليا برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، التي تشرف على إدارة المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
المصدر: تويتر