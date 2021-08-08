أردوغان يتسلم دعوة من الكاظمي لحضور قمة دول الجوار في بغداد

سلم وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لحضور قمة دول الجوار التي ستعقد في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزير فؤاد حسين سلم أردوغان، أمس السبت، دعوة من الكاظمي "لحضور اجتماع القمة المزمع إنعقادها في بغداد نهاية الشهر الحالي على مستوى قادة الدول".

وأضاف البيان أن "حسين بحث مع أردوغان مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة".

المصدر: RT